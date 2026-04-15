Die Harder greifen nach der Tabellenführung

Schwung nehmen die Bregenzer mit in das Duell mit den Steirern. Zuletzt erkämpfte man einen ganz wichtigen Punkt in Schwaz. „Nach dem Unentschieden in Tirol steht jetzt für uns die alles entscheidende Woche an. Unser Ziel ist klar: Wir wollen unter die ersten acht und in die Playoffs kommen“, stellt Topscorer Louis Mönch klar, „dafür brauchen wir heute ein richtig gutes Spiel gegen Graz. Wir wissen, dass uns ein starker Gegner erwartet. Umso wichtiger wird es sein, dass wir – wie schon in Schwaz – alles reinwerfen und als Team wieder geschlossen auftreten. Mit der Unterstützung unserer Fans wollen wir gemeinsam den ersten wichtigen Schritt machen. Dafür werden wir alles geben, um die zwei Punkte in Bregenz zu behalten.“