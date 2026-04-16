Teenager krachte mit Moped gegen Auto

In der Vorarlberger Gemeinde Koblach kam es am Donnerstagmorgen durch ein Missverständnis zu einem Crash zwischen Pkw und Moped. Dabei wurde ein Teenager verletzt.
Am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr war ein Autofahrer auf der L 190 in Koblach unterwegs. Auf einer Kreuzung wollte er einer ihm entgegenkommenden Pkw-Lenkerin das Abbiegen nach links in Richtung Götzis Zentrum ermöglichen und blieb deshalb stehen. Die 38-Jährige, die auch ihre beiden Kinder im Alter von elf und 16 Jahren im Fahrzeug dabei hatte, fuhr in die Kreuzung ein.
Kollision zwischen Auto und Moped
Zur selben Zeit näherte sich ein 16-jähriger Mopedlenker der Kreuzung und fuhr an dem vorranggebenden und stehenden Pkw vorbei. Der Teenager verringerte zwar die Geschwindigkeit, blieb aber nicht stehen. Er nahm an, dass die Lenkerin ihren Wagen stoppen würde, was diese aber nicht tat. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern.
Der Mopedfahrer wurde bei dem Crash verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus Hohenems gebracht werden. Die Frau und ihre Kinder überstanden die Sache unbeschadet. Ein mit beiden Unfallbeteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ.
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