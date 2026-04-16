Teenager krachte mit Moped gegen Auto

Am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr war ein Autofahrer auf der L 190 in Koblach unterwegs. Auf einer Kreuzung wollte er einer ihm entgegenkommenden Pkw-Lenkerin das Abbiegen nach links in Richtung Götzis Zentrum ermöglichen und blieb deshalb stehen. Die 38-Jährige, die auch ihre beiden Kinder im Alter von elf und 16 Jahren im Fahrzeug dabei hatte, fuhr in die Kreuzung ein.