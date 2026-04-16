„Dieses Spritzmittel gefährdet Mensch und Natur“

In einer Landtagsanfrage wollen die Grünen nun wissen, warum die Vorarlberger Landesregierung die Notfallzulassung des giftigen Spritzmittels „Movento“ bewilligt hat. Ganz konkret fragt Bösch-Vetter, ob eine gründliche Prüfung der gesundheitlichen Risiken im Vergleich zum landwirtschaftlichen Nutzen erfolgt sei und wie diese aussehen. Außerdem ersucht die Landwirtschaftssprecherin um Information, ob Alternativen zum giftigen Spritzmittel geprüft wurden. Eine Zulassung dürfe nämlich nur erfolgen, wenn ein Notstand für die Landwirtschaft vorliegt. In diesem Fall ist dies aus Sicht von Bösch-Vetter nicht der Fall.