Liensberger: „Ist wie ein kitschiges Märchen“

Nach dem sensationellen Triumph im letzten Slalom der Saison in Lenzerheide und den damit verbundenen Gewinn der kleinen Kristallkugel im Slalom geht für Katharina Liensberger ein Traum in Erfüllung. „Es ist wie ein kitschiges Märchen. Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass ich alles dafür zun möchte, um nach oben zu kommen. Es ist so viel wert, jetzt hier zu stehen weil ich weiß, wie viel ich dafür gearbeitet habe“, erklärt die zweifache Saisonsiegerin im ORF-Interview nach dem Rennen.