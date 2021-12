Heimvorteil bringt ÖSV-Speedladies Spezialtraining

Während die rot-weiß-roten Technikerinnen am Dienstag und Mittwoch beim Heimweltcup in Lienz um Podestplätze kämpfen, sind auch die ÖSV-Speedladies in der Heimat unterwegs. In Altenmarkt-Zauchensee gibt es für Puchner, Tippler und Co. ein Spezialtraining auf jener Strecke, in der es Mitte Jänner in Abfahrt und Super-G um Weltcuppunkte gekämpft wird. Eine Österreicherin will dort erstmals anschreiben.