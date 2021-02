Ski-WM LIVE: Slalom der Damen ab 10 Uhr LIVE

Vlhova, Titelverteidigerin Shiffrin aus den USA und die Schweizerin Gisin haben die bisher fünf Weltcup-Slaloms in diesem Winter unter sich aufgeteilt. Dabei war Vlhova mit drei Siegen, zweimal in Levi sowie in Zagreb, klar die erfolgreichste aus dem Trio. Die Slowakin führt auch die Disziplinwertung vor Liensberger an, die in jedem Rennen unter den Top drei war. Gisin gewann den Semmering-Slalom, Shiffrin das bisher letzte Rennen in Flachau am 12. Jänner.