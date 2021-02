Leni Kappaurer rast erstmals aufs Europacup-Podest

Vor der Saison war Magdalena Kappaurer aus den ÖSV-Kadern eliminiert worden. Am Sonntag fuhr die 20-jährige Bregenzerwälderin, die in dieser Saison vom Trainerteam des Vorarlberger Skiverbands um Martin Lackner trainiert wird, erstmals im Europacup auf das Siegerpodest. Am Jenner bei Berchtesgaden landete die Bezauerin 0,64 Sekunden hinter Siegerin Hilma Loevblom (Sd) auf Rang drei und verbesserte sich damit im Vergleich zum ersten Durchgang nochmals um drei Positionen. Ihr bislang bestes EC-Resultat war ein zwölfter Platz im Dezember in Hippach.