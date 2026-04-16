Claudia Gamon will über Gemeindefusionen reden

„Dass der Landeshauptmann von oben herab gleichzeitig jede ernsthafte Diskussion über Gemeindefusionen blockiert, ist ein politisches Denkverbot, das wir entschieden ablehnen“, stellt Gamon klar. Ihr Lösungsansatz sieht Gemeindefusionen vor, denn eine Analyse des „Zentrum für Verwaltungsforschung“ zeige klar, dass fusionierte Gemeinden insbesondere bei den Sachausgaben effizienter arbeiten – etwa durch gemeinsame Infrastruktur oder gebündelte Leistungen. Und genau diese Effizienzpotenziale brauche es jetzt.