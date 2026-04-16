Lenker ließ Unfallauto einfach im Wald zurück

Spektakulärer Vorfall im Vorarlberger Raggal: Ein Pkw-Lenker kam bei Nebel von der Straße ab und rutschte 25 Meter eine Böschung hinunter. Er blieb unverletzt, verließ aber die Unfallstelle, ohne jemanden zu verständigen. Erst am nächsten Tag wurde das Wrack entdeckt.
Ereignet hat sich der Unfall laut Informationen der Polizei bereits am Dienstagabend gegen 22 Uhr. Auf der Raggalerstraße (L88) übersah ein Autofahrer bei dichtem Nebel eine Rechtskurve, geriet aufs Bankett und rutschte in der Folge rund 25 Meter über eine steile Böschung. Erst die Kollision mit einem Baum stoppte die unkontrollierte Fahrt des Wagens.
Aufwendige Bergung am nächsten Tag
Der Lenker stieg unverletzt aus und verließ die Unfallstelle, ohne die Einsatzkräfte zu alarmieren. Seine Versuche, die Bergung selbst zu organisieren, scheiterten. Der Pkw wurde erst am Mittwochnachmittag entdeckt. Die Feuerwehr Raggal rückte mit fünf Mann an, für die Bergungsarbeiten musste die L88 für rund 45 Minuten gesperrt werden. Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen.
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