Lenker ließ Unfallauto einfach im Wald zurück

Aufwendige Bergung am nächsten Tag

Der Lenker stieg unverletzt aus und verließ die Unfallstelle, ohne die Einsatzkräfte zu alarmieren. Seine Versuche, die Bergung selbst zu organisieren, scheiterten. Der Pkw wurde erst am Mittwochnachmittag entdeckt. Die Feuerwehr Raggal rückte mit fünf Mann an, für die Bergungsarbeiten musste die L88 für rund 45 Minuten gesperrt werden. Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen.