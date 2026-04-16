Feuerwehren mussten Ölsperren errichten

Am Donnerstagmorgen wurde in Hohenems (Vorarlberg) Öl in einem Bach gesichtet. Daraufhin mussten die Florianijünger ausrücken und eine Ölsperre errichten. Auch in zwei weiteren Gemeinden wurde diese Maßnahme notwendig.
Eine ganze Reihe von Einsätzen mussten die Florianijünger am Donnerstagmorgen erledigen. Den Anfang machte die Feuerwehr in Altach, dort ist gegen 8 Uhr Öl im Gießenbach gemeldet worden. Nur wenige Minuten später dann wurde das Öl bereits im Hohenemser Teil des Gewässers gesichtet.
Und eine knappe Stunde später musste auch in Lustenau eine Ölsperre in einem Binnenkanal errichtet werden. Das Öl gelangte laut Auskunft der Polizei vermutlich durch ein Abwasserrohr in das Gewässer, die Exekutive hat die Ermittlungen aufgenommen.
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