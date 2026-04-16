Feuerwehren mussten Ölsperren errichten

Eine ganze Reihe von Einsätzen mussten die Florianijünger am Donnerstagmorgen erledigen. Den Anfang machte die Feuerwehr in Altach, dort ist gegen 8 Uhr Öl im Gießenbach gemeldet worden. Nur wenige Minuten später dann wurde das Öl bereits im Hohenemser Teil des Gewässers gesichtet.