Drei Fliegerbomben auf Flughafengelände entschärft

Entschärfung nach Flugbetrieb

Erst nach Ende des Flugverkehrs wurde das Gelände großräumig abgesperrt und ein Sicherheitsradius von 300 Metern eingerichtet. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes begannen gegen 23.00 Uhr mit ihrer heiklen Aufgabe. Um kurz nach Mitternacht, exakt um 00.03 Uhr, konnten die Bomben als gesichert gemeldet werden. Laut Polizei bestand für die Öffentlichkeit keine Gefährdung. Der Flugbetrieb wurde am nächsten Morgen planmäßig wieder aufgenommen.