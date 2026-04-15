Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz in Memmingen

Drei Fliegerbomben auf Flughafengelände entschärft

Vorarlberg
15.04.2026 11:12
Die drei Weltkriegsrelikte wurden in unmittelbarer Nähe des Terminals entdeckt.
Die drei Weltkriegsrelikte wurden in unmittelbarer Nähe des Terminals entdeckt.(Bild: Memmingen Airport)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Aufregung am benachbarten Allgäu Airport nach dem Fund von drei Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg: Bei Grabungsarbeiten stießen Arbeiter auf die Sprengkörper. Spezialisten mussten in einer nächtlichen Aktion anrücken, um die Kampfmittel unschädlich zu machen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

0 Kommentare


Zugetragen hat sich der Vorfall, als Bauarbeiter bei Arbeiten auf dem Vorfeld des auch bei Vorarlberger Reisenden sehr beliebten Flughafens die drei jeweils rund 10 Kilogramm schweren Splitterbomben entdeckten. Die Fundstelle lag in unmittelbarer Nähe des Terminals, der reguläre Betrieb lief jedoch zunächst normal weiter.

Lesen Sie auch:
Landung am Flughafen Altenrhein. 
Kein Sparprogramm
Betrieb auf Flughafen Altenrhein gesichert
06.03.2026
„Nicht flugtauglich“
Passagier mit 2 Promille konnte kaum noch stehen
04.04.2026

Entschärfung nach Flugbetrieb
Erst nach Ende des Flugverkehrs wurde das Gelände großräumig abgesperrt und ein Sicherheitsradius von 300 Metern eingerichtet. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes begannen gegen 23.00 Uhr mit ihrer heiklen Aufgabe. Um kurz nach Mitternacht, exakt um 00.03 Uhr, konnten die Bomben als gesichert gemeldet werden. Laut Polizei bestand für die Öffentlichkeit keine Gefährdung. Der Flugbetrieb wurde am nächsten Morgen planmäßig wieder aufgenommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
15.04.2026 11:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
6° / 13°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
8° / 17°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
8° / 15°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
8° / 16°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
720.706 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
127.208 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
111.801 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
1458 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Ausland
Die besten Bilder: Jubelrausch nach Orbáns Abwahl
1341 mal kommentiert
Österreich
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
1234 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Mehr Vorarlberg
Defekter Kühlschrank
Ammoniak ausgetreten: Harder Rathaus evakuiert
Einsatz in Memmingen
Drei Fliegerbomben auf Flughafengelände entschärft
ÖTV-Ass in Portugal
Joel Schwärzler will in Oeiras ins Viertelfinale
Landesweite Kontrolle
E-Scooter mit 75 km/h aus Verkehr gezogen
HLA-Meisterliga
Die Harder greifen nach der Tabellenführung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf