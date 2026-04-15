E-Scooter mit 75 km/h aus Verkehr gezogen

Ernüchternde Bilanz

Von rund 30 genauer überprüften E-Rollern waren insgesamt zehn zu schnell. Die traurige Spitze bildete ein 16-Jähriger, dessen Scooter auf eine Geschwindigkeit von 75 km/h kam. Ein weiteres Fahrzeug erreichte mehr als 50 km/h, sechs andere waren mit über 40 km/h unterwegs. Zudem wurde ein 34-jähriger Lenker gestoppt, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Suchtmitteln steuerte. Insgesamt erstattete die Exekutive 13 Anzeigen und hob drei Organstrafverfügungen ein. Weitere Kontrollen wurden angekündigt.