E-Scooter mit 75 km/h aus Verkehr gezogen

Bei einer landesweiten Kontrolle nahm die Ländle-Polizei getunte E-Roller ins Visier. Jeder dritte Lenker war zu schnell, ein Jugendlicher raste mit 75 km/h. Ein Fahrer stand zudem unter Drogeneinfluss. Es hagelte Anzeigen.
Laut Informationen der Polizei führten Beamte aller vier Bezirke mit Unterstützung der Landesverkehrsabteilung eine landesweite Schwerpunktaktion durch. Im Fokus der Exekutive standen dabei E-Scooter, deren Gefährte durch technische Manipulationen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h deutlich überschritten.
Ernüchternde Bilanz
Von rund 30 genauer überprüften E-Rollern waren insgesamt zehn zu schnell. Die traurige Spitze bildete ein 16-Jähriger, dessen Scooter auf eine Geschwindigkeit von 75 km/h kam. Ein weiteres Fahrzeug erreichte mehr als 50 km/h, sechs andere waren mit über 40 km/h unterwegs. Zudem wurde ein 34-jähriger Lenker gestoppt, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Suchtmitteln steuerte. Insgesamt erstattete die Exekutive 13 Anzeigen und hob drei Organstrafverfügungen ein. Weitere Kontrollen wurden angekündigt.
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