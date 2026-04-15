Joel Schwärzler will in Oeiras ins Viertelfinale

Nachdem Ländle-Ass Joel Schwärzler in der ersten Runde des Challenger-Turniers im portugiesischen Oeiras gegen den 35-jährigen Lokalmatadoren Gastao Elias gesiegt hatte, wartet nun im Viertelfinale eine schwierigere Aufgabe auf den Harder.
ÖTV-Ass Joel Schwärzler (ATP-Nr. 173) ist mit einem Sieg in den 175-Challenger im portugiesischen Oeiras gestartet. Der Harder hatte es in Runde eins mit dem mit einer Wildcard ausgestatteten Lokalmatadoren Gastao Elias (ATP-Nr. 537) zu tun, besiegte den 35-jährigen Routinier nach 1:39 Stunden in drei Sätzen mit 6:3, 3:6 und 6:0.
In der zweiten Runde wartet nun heute mit dem Taiwanesen Chun-Hsin Tseng (ATP-Nr. 159) eine schwierigere Aufgabe.
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