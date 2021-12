ÖSV-Hoffnung gelingt Sieg-Hattrick in 24 Stunden

„Das ist wirklich eine brutale Erleichterung für mich“, gestand Amanda Salzgeber, nachdem sie sich am Donnerstag in St. Lambrecht den Sieg im FIS-Riesentorlauf vor den Salzburgerinnen Vicky Bürgler (+0,30) und Melanie Niederdorfer (0,81) sicherte. Ihren dritten innerhalb von nur 24 Stunden - denn bereits am Mittwoch hatte die 20-jährige Montafonerin beide FIS-Super-Gs im steirischen Wintersportort für sich entschieden.