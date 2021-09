ÖSV-Girl nach „Generalsanierung“ vor dem Comeback

„Die Generalsanierung an meinen beiden Knien war erfolgreich“, grinst Michelle Niederwieser. Die 22-Jährige hatte am 7. März dieses Jahres den FIS-Riesentorlauf am Hochficht (OÖ) abbrechen müssen, zu groß waren die Schmerzen im rechten Knie. „Bei einem MRT wurde festgestellt, dass ein Stück vom Knorpel ausgerissen war, der sich frei bewegte und Schmerzen verursachte. Die Verletzung habe ich mir allerdings bereits im Jänner zugezogen“, erzählt die Bucherin. Den OP-Termin im Sanatorium des Vorarlberger Top-Chirurgen Christian Schenk nutzte sie dann auch gleich noch dazu, um am linken Knie ihr - seit November 2020 - eingerissenes Kreuzband „flicken" zu lassen.