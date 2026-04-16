Vorarlberg richtet eigene Mobbing-Fachstelle ein

Eine neue Mobbing-Fachstelle für Heranwachsende speziell für den außerschulischen Bereich wird in Vorarlberg im Sommer in Vollbetrieb gehen. Erste Fälle werden aber bereits behandelt, sagte Kinder- und Jugendanwalt Christian Netzer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Weichen für die neue Anlaufstelle wurden bereits 2025 auf Initiative der Landesregierung gestellt. Jeder könne sich melden, der von Mobbing betroffen ist, betonte Netzer, auch wenn die neue Fachstelle vorrangig für Mobbingfälle außerhalb der Schule eingerichtet wurde. Das Thema lasse sich, gerade durch Cybermobbing, nicht mehr an einem bestimmten Lebensbereich wie Schule oder Freizeit festmachen und habe bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, erklärte Netzer. Mobbing komme in den unterschiedlichsten Konstellationen vor, nicht nur unter Kindern, auch Erwachsene könnten als Täter oder Opfer involviert sein. In allen Fällen sei es wichtig, „dranzubleiben“ und es nicht etwa bei einer einmaligen Zurechtweisung bewenden zu lassen.