Isegrim geht es künftig schneller an den Kragen

Abschuss bei unmittelbarer Gefahr

Mit der Novelle des Vorarlberger Jagdgesetzes soll sich das nun ändern. Künftig dürfen in Vorarlberg Wölfe auch präventiv abgeschossen werden – und zwar dann, wenn für Menschen oder landwirtschaftliche Nutztiere eine unmittelbare Gefahr besteht. Gemäß Gesetz muss es sich um „eine akute Gefährdungssituation“ handeln. Das trifft beispielsweise dann zu, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht, bereits im Gange ist oder noch andauert. In diesen Fällen darf ein Wolf entnommen werden, ohne dass zuvor ein konkreter Schaden eingetreten sein muss.