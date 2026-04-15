Prozess um Geldwäsche endet mit Freispruch

„Ich habe mal gewonnen, mal verloren“

Doch der Angeklagte blieb am Dienstag vor Gericht ruhig und wies alles zurück. „Ich habe mal gewonnen, mal verloren“, erklärte der 25-Jährige knapp – bei Online-Casinos und Sportwetten. Gewinne seien meist gleich wieder verspielt worden. Auch das Arbeitsmarktservice machte Druck. Sämtliche Einkünfte sind meldepflichtig – auch aus Glücksspielen. Je nach Bewertung drohte eine Rückforderung von bis zu 34.899 Euro. Dann die Wende im Prozess: Verteidiger Martin Trefalt ging frontal auf Angriff. Von einer „Großoffensive gegen Sozialbetrug“ war die Rede – doch hier habe es den Falschen getroffen.