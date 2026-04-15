Diese Frühlingsblüher blühen jetzt um die Wette

Der wechselhafte April hat im Ländle bereits für sonnig-warme Frühlingstage gesorgt, und nach ein paar Regentagen grünt und blüht es vielerorts. Besonders auffällig ist derzeit der Löwenzahn, der oft als lästiges Unkraut gilt. Dabei handelt es sich um eine vielseitige und wichtige Pflanze, die zudem über die Fähigkeit verfügt, sich ohne Bestäubung zu vermehren – ein Prozess, der als Apomixis bekannt ist.