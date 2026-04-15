Diese Frühlingsblüher blühen jetzt um die Wette

Frühlingsblüher haben nun Hochsaison und markieren den Beginn eines neuen Naturzyklus. Was wie ein kreatives Farbenspiel der Natur wirkt, ist in Wahrheit ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Insekten.
Der wechselhafte April hat im Ländle bereits für sonnig-warme Frühlingstage gesorgt, und nach ein paar Regentagen grünt und blüht es vielerorts. Besonders auffällig ist derzeit der Löwenzahn, der oft als lästiges Unkraut gilt. Dabei handelt es sich um eine vielseitige und wichtige Pflanze, die zudem über die Fähigkeit verfügt, sich ohne Bestäubung zu vermehren – ein Prozess, der als Apomixis bekannt ist.
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