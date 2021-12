„Shure Aonic Free“: Guter Klang ohne viele Extras

Tatsächlich ist es „unter“ den „Aonic Free“ erstaunlich still. Die Stöpsel selbst sitzen zudem auch ohne Bügel fest im Ohr. Dass sie dabei konstruktionsbedingt etwas weiter aus diesem hervorstehen, könnte für „Seitenschläfer“ bzw. all jene, die sich in Bus und Bahn gerne mal mit ihrem Kopf aufs Ohr hauen, mitunter hinderlich sein. Dabei versehentlich die Lautstärke zu verstellen oder den Track zu skippen, ist jedoch ausgeschlossen, verweigert sich Shure doch abermals dem Trend und setzt anstelle einer Touch- auf eine klassische Tastenbedienung.