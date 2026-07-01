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Vor ÖFB-Duell: Yamal zaubert und wartet auf Laimer

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 22:51
Lamine Yamal wird sich im Sechzehntelfinale mit Konrad Laimer messen.
Lamine Yamal wird sich im Sechzehntelfinale mit Konrad Laimer messen.(Bild: AP/Andre Penner, AFP/MICHAEL STEELE)
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Von krone Sport

Lamine Yamal hat sich im Abschlusstraining voller Spielfreude gezeigt (siehe auch Video unten) und gezeigt, dass er für einen Einsatz über 90 Minuten bereit ist. Im Sechzehntelfinal-Match gegen Österreich (Donnerstag ab 21 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) wird er sich wohl mit Bayern-Star Konrad Laimer messen dürfen. 

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Im finalen Training vor dem Österreich-Match hat sich der Topstar der Spanier bereits in Spielfreude präsentiert. Immer wieder packte der Barca-Kicker Tricks aus und bewies, dass er sich auf dem Platz wohlfühlt. Sorgen um sein Fitnesslevel müssen sich die Iberer wohl nicht machen. 

Dabei hatte Yamal vor der WM noch mit einer Verletzung zu kämpfen und gab sein Comeback erst im Match gegen Kap Verde. Durchgespielt hat er bisher nicht – bereit dazu wäre er aber. „Ich kann 90 Minuten gegen Österreich spielen“, kündigte der 18-Jährige an. 

Kann Laimer Yamal stoppen?
Im Match wird er wohl auf Konrad Laimer treffen. Nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass Außenverteidiger Phillipp Mwene verletzt ausfällt, gilt die Option, dass sich der Bayern-Kicker auf ÖFB-Seite im Duell mit Yamal messen wird, als noch wahrscheinlicher. 

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Die Spanier absolvierten ihr Abschlusstraining am Mittwoch in Carson, einem Vorort von Los Angeles, im Stadion des MLS-Klubs Los Angeles Galaxy. Angreifer Victor Munoz, den zuletzt wochenlang Wadenprobleme geplagt hatten, trainierte wie am Vortag mit der Mannschaft. Der 22-Jährige, der per Monatsbeginn von Osasuna zu Liverpool gewechselt ist, wird aber höchstens auf der Bank beginnen.

Der im abschließenden Gruppenspiel gegen Uruguay (1:0) an der Schulter verletzte Flügelspieler Yeremy Pino kehrte ins Mannschaftstraining zurück, sein linker Arm war aber offensichtlich noch eingeschränkt beweglich. Ursprünglich war sogar ein Schlüsselbeinbruch befürchtet worden. Einsatzchancen dürfte der Crystal-Palace-Profi frühestens wieder in einem möglichen Achtelfinale haben. Noch länger wird es bei Nico Williams dauern. Den Offensivstar von Athletic Bilbao plagt eine Adduktorenverletzung. Er arbeitete am Mittwoch abseits der Mannschaft individuell.

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