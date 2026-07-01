Vor ÖFB-Duell: Yamal zaubert und wartet auf Laimer

Der im abschließenden Gruppenspiel gegen Uruguay (1:0) an der Schulter verletzte Flügelspieler Yeremy Pino kehrte ins Mannschaftstraining zurück, sein linker Arm war aber offensichtlich noch eingeschränkt beweglich. Ursprünglich war sogar ein Schlüsselbeinbruch befürchtet worden. Einsatzchancen dürfte der Crystal-Palace-Profi frühestens wieder in einem möglichen Achtelfinale haben. Noch länger wird es bei Nico Williams dauern. Den Offensivstar von Athletic Bilbao plagt eine Adduktorenverletzung. Er arbeitete am Mittwoch abseits der Mannschaft individuell.