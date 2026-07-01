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WAC-Trainer Silberberger steht auf seine „Ex“!

Fußball National
01.07.2026 22:01
Thomas Silberberger
Thomas Silberberger(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

WAC-Trainer Thomas Silberberger holt mit Sky Schwarz schon den vierten Spieler, der einst unter ihm auflief. Admira-Wirbelwind spricht über seinen Wechsel. Präsident Riegler traf am Mittwoch Fitz-Manager. Ballo-Transfer wird konkreter. Und ein Tormanntrainer ist weg!

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Was „Krone“-Leser schon vorher wussten, ist jetzt bekanntlich offiziell: Aaron Sky Schwarz verlässt Zweitligist Admira und schließt sich dem WAC an. Die Ausstiegsklausel wurde gezogen, der 22-jährige linke Außenbahnspieler signiert einen Kontrakt über zwei Jahre plus Option.

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