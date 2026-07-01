Bitterer Ausfall für ÖFB vor dem Spanien-Kracher

Auch Spanier beklagen Ausfälle

Alle anderen 25 ÖFB-Kaderspieler absolvierten Mittwochmittag (Ortszeit) das letzte Training in Santa Barbara, das gleichzeitig als Abschlusstraining für die Partie gegen Spanien diente. Das Teamcamp an der kalifornischen Pazifikküste wurde nach dem Mittagessen aufgelöst. Am Nachmittag erfolgte die Abreise mit dem Bus nach Los Angeles. Von dort würde es im Erfolgsfall gegen den Europameister bereits am Freitag direkt nach Dallas weitergehen, wo am Montag das Achtelfinale gegen Portugal oder Kroatien auf dem Programm stehen würde.