Ikone Kahn kritisiert Deutschlands Trainerdebatte

„Ursache liegt tiefer!“

Doch ausgerechnet Oliver Kahn nimmt jetzt Bundestrainer Julian Nagelsmann in Schutz und meint in einem Post auf „LinkedIn“: „Die Debatte über den nächsten Bundestrainer führt am Kern vorbei. Drei Bundestrainer sind am selben Punkt gescheitert: Joachim Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann. Drei unterschiedliche Spielideen. Drei unterschiedliche Führungsstile. Derselbe Ausgang: Bei der WM 2018 und 2022 in der Gruppenphase, jetzt im Sechzehntelfinale gegen Paraguay“ Und legt noch eines drauf: „Wenn drei Trainer mit unterschiedlichen Ansätzen immer am selben Punkt scheitern, liegt die Ursache tiefer.“