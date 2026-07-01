WM: Belgien gegen Senegal ab 22 Uhr LIVE

Die belgische Offensive um Superstar Kevin De Bruyne war zum Turnierstart gegen Ägypten (1:1) und den Iran (0:0) nicht richtig auf Touren gekommen. Teamchef Rudi Garcia hofft, dass mit dem Erfolg gegen Neuseeland, der den Gruppensieg brachte, der Knoten geplatzt ist. Denn mit dem Senegal wartet eines der Top-Teams aus Afrika auf seine Truppe. „Technisch sind sie sehr gut, taktisch sehr stark und physisch können sie den Unterschied ausmachen. Für uns wird es von der Intensität her eine große Herausforderung“, erklärte Sturmtank Romelu Lukaku, der nach einer verletzungsgeplagten Saison und nur wenig Spielpraxis für SSC Napoli wohl wieder nur als Joker fungieren wird.