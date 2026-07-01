Messi und Co. jagen jetzt sogar den WM-Torrekord

Die Torschützenliste der aktuell laufenden WM liest sich (Stand Mittwochabend) wie eine Auflistung der aktuell stärksten Fußballer der Welt – die Superstars drücken dem Großevent in Übersee derzeit ihren Stempel auf. Beeindruckend: Lionel Messi hat alleine in den drei Gruppenspielen gegen Algerien, Österreich und Jordanien sechs Tore geschossen und dafür auch nur 200 Minuten am Feld benötigt – erst am Samstag wartet für die Argentinier das Sechzehntelfinale gegen Cap Verde. Macht der für viele beste Spieler aller Zeiten so weiter, wackelt sogar der ewige Rekord von Just Fontaine – der Franzose hat bei der WM 1958 13 Treffer bei einer WM erzielt.