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Auch Kane im Rennen

Messi und Co. jagen jetzt sogar den WM-Torrekord

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 22:24
Argentiniens Ausnahmekönner Lionel Messi brauchte für bisher sechs WM-Tore nur drei Spiele.
Argentiniens Ausnahmekönner Lionel Messi brauchte für bisher sechs WM-Tore nur drei Spiele.(Bild: AFP/DAVID RAMOS)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Kylian Mbappe war 2022 der WM-Torschützenkönig, 2018 hatte sich Harry Kane gekrönt. Diese beiden Superstars sind auch bei der aktuell laufenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada voll im Rennen. Neben Mbappe liegt mit sechs Treffern aktuell Ausnahmekönner Lionel Messi an der Spitze – aber weitere Spitzenspieler sind in Lauerstellung.

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Die Torschützenliste der aktuell laufenden WM liest sich (Stand Mittwochabend) wie eine Auflistung der aktuell stärksten Fußballer der Welt – die Superstars drücken dem Großevent in Übersee derzeit ihren Stempel auf. Beeindruckend: Lionel Messi hat alleine in den drei Gruppenspielen gegen Algerien, Österreich und Jordanien sechs Tore geschossen und dafür auch nur 200 Minuten am Feld benötigt – erst am Samstag wartet für die Argentinier das Sechzehntelfinale gegen Cap Verde. Macht der für viele beste Spieler aller Zeiten so weiter, wackelt sogar der ewige Rekord von Just Fontaine – der Franzose hat bei der WM 1958 13 Treffer bei einer WM erzielt.

Sechsmal durfte Kylian Mbappe bei dieser Weltmeisterschaft schon jubeln.
Sechsmal durfte Kylian Mbappe bei dieser Weltmeisterschaft schon jubeln.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Drei Doppelpacks
Aber mit Kylian Mbappe liegt Frankreichs Superstar ex aequo mit Messi auf Platz eins. In den drei Partien gegen Senegal, Irak und Schweden gelangen dem Real-Stürmer jeweils zwei Tore – in der Partie gegen Norwegen „begnügte“ sich der 27-Jährige mit zwei Vorlagen. Auch Mbappe ist noch voll im Rennen um die Torjägerkrone der Weltmeisterschaft, hatte sich diesen Titel ja schon 2022 gesichert.

Norwegen-Stürmer Erling Haaland ist der absolute Leader bei den „Wikingern“!
Norwegen-Stürmer Erling Haaland ist der absolute Leader bei den „Wikingern“!(Bild: AP/Jessica Tobias)

Kaliber für Haaland
Aber auch die Verfolger des Top-Duos sind namhaft! Dahinter lauern Norwegens Überflieger Erling Haaland mit fünf Toren und nach dem Doppelpack beim 2:1-Sieg über Kongo im Sechzehntelfinale auch Englands Spitzenstürmer Harry Kane. Während Haaland mit Brasilien jetzt ein riesiges Kaliber vor der Brust hat, wartet auf Kane und die „Three Lions“ im Achtelfinale mit Mexiko ein Gastgeber.

Brasilien-Ass Vinicius hält derzeit bei vier Toren.
Brasilien-Ass Vinicius hält derzeit bei vier Toren.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Vinicius vs. Haaland
Im Duell gegen Brasilien trifft Haaland auf einen weiteren Toptorschützen dieser Weltmeisterschaft – Real Madrids Flügelgranate Vinicius Junior blieb zwar im Sechzehntelfinale gegen Japan (2:1-Sieg) ohne Treffer, hatte davor aber in der Gruppe schon viermal zugeschlagen. 

Ousmanne Dembele schnürte gegen Norwegen einen Tripplepack.
Ousmanne Dembele schnürte gegen Norwegen einen Tripplepack.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Franzosen doppelt vertreten
Und auch die Franzosen haben neben Mbappe einen weiteren Toptorjäger in ihren Reihen – mit dem aktuellen Weltfußballer Ousmane Dembele, der gegen Norwegen einen Triplepack gescort hat und mit den Franzosen jetzt auf Paraguay trifft.

WM-Torschützenliste (Stand 1. Juli)

  1. Kylian Mbappe, Lionel Messi je 6
  2. Erling Haaland, Harry Kane je 5
  3. Ousmane Dembele, Vinicius Junior je 4
  4. Brian Brobbey, Jonathan David, Cody Gakpo, Kai Havertz, Elijah Just, Johan Manzambi, Matheus Cunha, Julian Quinones, Ismail Saibari, Ismaila Sarr, Deniz Undav, Yoanne Wissa je 3

Klose wurde abgelöst
Auch in der ewigen WM-Torschützenliste gibt es zwischen Messi (19 Treffer) und Mbappe (18) ein enges Rennen – während der laufenden Weltmeisterschaft hat das Duo bereits den bisherigen Rekordschützen Miroslav Klose (16 Tore) abgelöst. Bester Österreicher aller Zeiten ist übrigens Erich Probst, der 1954 gleich über sechs „Einschläge“ jubeln durfte.

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