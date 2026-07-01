Trinkwasserversorgung weiterhin unter Druck

Hauptproblem Wasseranschluss und Verbrauch

Die drastische Warnung sei notwendig gewesen, nachdem Sparappelle in den Wochen zuvor verhallt waren. Der Wasserverbrauch habe sich dennoch verdoppelt. Normalerweise benötigen die Pöggstaller rund vier Liter Wasser pro Sekunde – „während der Hitzewelle waren es tagsüber bereits rund sechseinhalb Liter pro Sekunde!“, rechnet der Ortschef vor. Sind die Reserven erst einmal aufgebraucht, müsste Wasser aus anderen Gemeinden bezogen werden. „Laut der NÖ Trinkwasserversorgung müsste dieses dann vor dem Gebrauch mindestens drei Minuten abgekocht werden.“ Bis die örtliche Versorgung anschließend wieder behördlich freigegeben wird, könnten sogar Monate vergehen.