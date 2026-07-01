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Banner gehisst

Auf Empire State Building geklettert, dann Antrag

Ausland
01.07.2026 22:23
Die beiden Kletterer enthüllten ein Banner mit einer Friedensbotschaft.
Die beiden Kletterer enthüllten ein Banner mit einer Friedensbotschaft.(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Verliebte sind auf das New Yorker Empire State Building geklettert und haben dort ein Banner mit einer Friedensbotschaft gehisst. Danach gab es noch einen Heiratsantrag. 

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Romantisch in luftiger Höhe: Zuerst enthüllten die zwei vermummten Gestalten in etwa 440 Metern Höhe ein Plakat mit einer Friedensbotschaft: „When the power of love beats the love of power the world knows peace“ (auf Deutsch etwa: Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, dann weiß die Welt, was Frieden ist), stand auf dem Plakat – ein Zitat, das dem 1970 gestorbenen US-Musiker Jimi Hendrix zugeschrieben wird.

Vorübergehend festgenommen
Die Aktion sei nicht genehmigt gewesen, sagte ein Sprecher der Verwaltung des Empire State Buildings der Deutschen Presse-Agentur. Mithilfe der Polizei habe die Situation aber schnell unter Kontrolle gebracht werden können und es habe keinerlei Gefahr für Menschen in dem Gebäude gegeben. Die beiden Menschen seien vorübergehend festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Die Aktion zog zahlreiche Schaulustige an.
Die Aktion zog zahlreiche Schaulustige an.(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)

US-Medienberichten zufolge handelt es sich bei den beiden Menschen um ein russisches Extremkletterer-Paar, über das es auch einen Dokumentationsfilm gibt. Den Berichten zufolge verlobte sich das Paar auf der Spitze des Empire State Buildings.

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