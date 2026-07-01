Auf Empire State Building geklettert, dann Antrag

Romantisch in luftiger Höhe: Zuerst enthüllten die zwei vermummten Gestalten in etwa 440 Metern Höhe ein Plakat mit einer Friedensbotschaft: „When the power of love beats the love of power the world knows peace“ (auf Deutsch etwa: Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, dann weiß die Welt, was Frieden ist), stand auf dem Plakat – ein Zitat, das dem 1970 gestorbenen US-Musiker Jimi Hendrix zugeschrieben wird.