Fünf Verletzte
Griechenland: Anschläge auf Politiker-Wohnhäuser
Mittwochfrüh sind in der griechischen Stadt Thessaloniki mehrere selbst gebaute Sprengsätze detoniert. Dabei wurden fünf Menschen verletzt. Eine Frau soll sich in kritischem Zustand befinden. Die Angriffe waren offenbar gegen Politiker der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia gerichtet. Denn die Explosionen ereigneten sich in der Nähe ihrer privaten Wohnhäuser.
Die unbekannten Täter setzten selbst gebaute Brandsätze mit Gaskartuschen ein. Bei einem der insgesamt drei Anschläge gerieten mehrere Autos und Motorräder in Brand. Unter den Verletzten sind eine Parlamentskandidatin der Regierungspartei, ihre Eltern sowie zwei weitere Hausbewohner.
Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis besuchte die Verletzten im Krankenhaus und bezeichnete die Attacken als „feigen, mörderischen Angriff“. Er erklärte, politische Gewalt habe in einer demokratischen Gesellschaft keinen Platz und die Täter würden wie gewöhnliche Kriminelle verfolgt.
„Gezielter Terroranschlag mit Tötungsabsicht“
Anschläge militanter Gruppen auf Politiker, Polizeieinrichtungen oder andere staatliche Ziele kommen in Griechenland immer wieder vor, verursachen jedoch meist nur Sachschäden. Die Regierungspartei sprach diesmal von einem „gezielten Terroranschlag“ mit Tötungsabsicht und forderte eine konsequente Strafverfolgung.
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