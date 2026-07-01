Griechenland: Anschläge auf Politiker-Wohnhäuser

Mittwochfrüh sind in der griechischen Stadt Thessaloniki mehrere selbst gebaute Sprengsätze detoniert. Dabei wurden fünf Menschen verletzt. Eine Frau soll sich in kritischem Zustand befinden. Die Angriffe waren offenbar gegen Politiker der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia gerichtet. Denn die Explosionen ereigneten sich in der Nähe ihrer privaten Wohnhäuser.