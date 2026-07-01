ÖFB-Star dabei: Diese Star-Elf ist nun vertragslos

Alaba ist noch 3 Millionen Euro wert

In der Defensive komplettieren Raphael Guerreiro (32 Jahre, 5 Millionen Euro), ÖFB-Star David Alaba (34 Jahre, 3 Millionen Euro; Höchstwert waren 65 Mio. € 2019) und der Engländer John Stones (32 Jahre, 12 Millionen Euro) das Aufgebot. Im Tor steht mit dem Schweizer Yann Sommer (37 Jahre, 2 Millionen Euro) ein erfahrener Schlussmann. Eine Auswahl, die verdeutlicht, wie viel Qualität in diesem Sommer ablösefrei auf dem Markt ist.