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135 Millionen € wert

ÖFB-Star dabei: Diese Star-Elf ist nun vertragslos

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 21:50
(Bild: Krone-Collage/AFP/PAUL ELLIS, EPA/JESUS DIGES, AFP/AFP or licensors)
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Von krone.at

Mit Stichtag 1. Juli sind zahlreiche Verträge von Profifußballern ausgelaufen. Der TV-Anbieter DAZN hat eine komplette Startelf mit den prominentesten Namen zusammengestellt. Darunter ist auch ein ÖFB-Teamspieler. Der Gesamtmarktwert dieser elf Spieler beträgt stolze 135 Millionen Euro.

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Das Aushängeschild dieser illustren Runde ist der Serbe Dušan Vlahović. Der 26-jährige Stürmer bekam bei Juventus Turin keinen Vertrag mehr und ist ab sofort ablösefrei zu haben.

Vlahović hat den höchsten Marktwert
Laut transfermarkt.at liegt sein Marktwert noch immer bei unglaublichen 35 Millionen Euro – er ist damit eine der prominentesten Transferaktien des Sommers.

Diese Top-Elf hat derzeit keinen Vertrag: 

Auch Ägypten-Star Salah ist vertragslos
Auf Vereinssuche ist auch der ägyptische Flügelstar Mohamed Salah. Der 34-Jährige hat einen Marktwert von 22 Millionen Euro und stand zuletzt neun Jahre lang bei Liverpool unter Vertrag. 

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In der Offensive gesellen sich mit Jadon Sancho (26 Jahre, 18 Millionen Euro  Marktwert), Paulo Dybala (32 Jahre, 5 Millionen Euro) sowie dem früheren Dortmunder Julian Brandt (30 Jahre, 15 Millionen Euro) gleich mehrere hochkarätige Namen dazu. Eine Angriffsreihe, die so mancher Spitzenklub sofort unter Vertrag nehmen würde.

Paulo Dybala bekam bei AS Roma keinen Vertrag mehr. Der Argentinier wurde 2022 Weltmeister.
Paulo Dybala bekam bei AS Roma keinen Vertrag mehr. Der Argentinier wurde 2022 Weltmeister.(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)

Im Mittelfeld tummeln sich ebenfalls klangvolle Namen. Mit Leon Goretzka (31 Jahre, 12 Millionen Euro), der den FC Bayern München nach acht Jahren verlässt, und dem erfahrenen Casemiro (34 Jahre, 6 Millionen Euro) sind zwei gestandene Sechser plötzlich verfügbar. Beide dürften trotz ihres Alters weiter gefragt sein.

Leon Goretzka
Leon Goretzka(Bild: EPA/GREG COOPER)

Alaba ist noch 3 Millionen Euro wert
In der Defensive komplettieren Raphael Guerreiro (32 Jahre, 5 Millionen Euro), ÖFB-Star David Alaba (34 Jahre, 3 Millionen Euro; Höchstwert waren 65 Mio. € 2019) und der Engländer John Stones (32 Jahre, 12 Millionen Euro) das Aufgebot. Im Tor steht mit dem Schweizer Yann Sommer (37 Jahre, 2 Millionen Euro) ein erfahrener Schlussmann. Eine Auswahl, die verdeutlicht, wie viel Qualität in diesem Sommer ablösefrei auf dem Markt ist.

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