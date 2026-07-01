Nun hat auch diese Fußball-WM ihre ersten Flitzer!

Kurioser Moment im Sechzehntelfinale zwischen Belgien und Senegal: Mehrere Flitzer sorgten für Aufsehen im Stadion von Seattle und viele Lacher im Stadion ...
Die Flitzer waren mit ihren Handys „bewaffnet“ und stürmten nach etwa 30 Minuten Spielzeit, kurz nach einer Trinkpause der Mannschaften, den Rasen. Sie wollten offensichtlich ein Selfie mit einem Spieler.
Security rückte sofort an
Die Security rückte sofort an und überwältigte die Flitzer. Sie wurden recht unsanft aus dem Stadion entfernt. Die Unterbrechung dauerte nicht allzu lange.
Die besten Bilder der Flitzer:
Keine TV-Bilder von Flitzern
Am Live-TV-Bildschirm waren die Flitzer nicht zu sehen, denn die FIFA-Regie schaltete während der Übertragung weg und zeigte stattdessen Spieler und Trainer.
Es war übrigens der erste Flitzer-Alarm bei dieser WM. Auch bei füheren Fußball-Großereignissen gab es immer wieder solche Aktionen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.