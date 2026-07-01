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Aufregung in Seattle

Nun hat auch diese Fußball-WM ihre ersten Flitzer!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 22:38
Zwei Flitzer störten die Partie zwischen Belgien und dem Senegal in der ersten Hälfte.
Zwei Flitzer störten die Partie zwischen Belgien und dem Senegal in der ersten Hälfte.(Bild: Krone-Collage/AP/Lindsey Wasson, AP/Maddy Grassy)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Kurioser Moment im Sechzehntelfinale zwischen Belgien und Senegal: Mehrere Flitzer sorgten für Aufsehen im Stadion von Seattle und viele Lacher im Stadion ...

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Die Flitzer waren mit ihren Handys „bewaffnet“ und stürmten nach etwa 30 Minuten Spielzeit, kurz nach einer Trinkpause der Mannschaften, den Rasen. Sie wollten offensichtlich ein Selfie mit einem Spieler.

Security rückte sofort an
Die Security rückte sofort an und überwältigte die Flitzer. Sie wurden recht unsanft aus dem Stadion entfernt. Die Unterbrechung dauerte nicht allzu lange.

Die besten Bilder der Flitzer: 

(Bild: AP/Lindsey Wasson)
(Bild: GEPA)
(Bild: AFP/FRAN SANTIAGO)
(Bild: AP/Lindsey Wasson)
(Bild: Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.)
(Bild: AP/Abbie Parr)
(Bild: AP/Lindsey Wasson)
(Bild: AP/Abbie Parr)
(Bild: Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.)

Keine TV-Bilder von Flitzern
Am Live-TV-Bildschirm waren die Flitzer nicht zu sehen, denn die FIFA-Regie schaltete während der Übertragung weg und zeigte stattdessen Spieler und Trainer.

Es war übrigens der erste Flitzer-Alarm bei dieser WM. Auch bei füheren Fußball-Großereignissen gab es immer wieder solche Aktionen. 

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