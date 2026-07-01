„Endlich!“ Talent gewinnt erstmals Bronzemedaille

Sanjindo Bischofshofen gilt als Talente-Hochburg in der Judolandschaft Österreich. Bei der Jugend-Europameisterschaft in Gran Canaria feierte Michaela Höllwart einen besonderen Erfolg. Die 17-Jährige sicherte sich erstmals in ihrer noch jungen Karriere die Bronzemedaille.
„Es war meine dritte Jugend-EM und endlich hat's mit der Medaille geklappt.“ Die Freude war Michaela Höllwart anzusehen. Die 17-Jährige (+70 Kilogramm) sicherte sich bei der Jugend-EM in Gran Canaria die Bronzemedaille.
Im Kampf gegen Ballalo Coulivaly Toure (ESP) setzte sie sich im Golden Score mit Yuko durch. „Ich habe sie mit dem Abtaucher gut erwischt und die Wertung bekommen. Das hat den Unterschied gemacht“, resümierte das Talent aus der Schmiede Sanjindo Bischofshofen. Unterstützt wurde Höllwart von ihrer Schwester Maria, die zuletzt bei den European Open siegte. Sie war direkt aus Prag angereist.
Landsmann Felix Scheiber vom PSV Salzburg rauschte knapp an der Bronzemedaille vorbei. Gegen den Georgier Nika Niguriani setzte es mit Nippon die Niederlage.
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