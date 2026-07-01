„Endlich!“ Talent gewinnt erstmals Bronzemedaille

Im Kampf gegen Ballalo Coulivaly Toure (ESP) setzte sie sich im Golden Score mit Yuko durch. „Ich habe sie mit dem Abtaucher gut erwischt und die Wertung bekommen. Das hat den Unterschied gemacht“, resümierte das Talent aus der Schmiede Sanjindo Bischofshofen. Unterstützt wurde Höllwart von ihrer Schwester Maria, die zuletzt bei den European Open siegte. Sie war direkt aus Prag angereist.