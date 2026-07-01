Warum Deutschland weiter vom Sommermärchen träumt

In der Vielseitigkeit gehen unsere Lieblingsnachbarn ebenfalls mit einem starken Team an den Start. Auf der Long List stehen Rekord-Sieger Michael Jung mit seinem Goldmedaillen-Partner von Paris, „Chipmunk“ ebenso wie die Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski mit „Nickel“. Das Paar holte sich gerade erst die deutsche Meisterschaft in der Vielseitigkeit.

Briten und Belgier stark

Also – Grund genug für die Deutschen, nicht ganz zu verzweifeln. Aber die Konkurrenz schläft freilich nicht. In der Dressur könnten Großbritannien, die Niederlande und neuerdings auch Belgien gefährlich werden. Letztere allerdings mehr in der Einzelwertung, denn der neue Stern am Dressurhimmel heißt aktuell „Zonik Plus“ und wird geritten von Justin Verboomen. Das Duo holte nicht nur Doppel-Gold bei der EM vergangenes Jahr, auch den großen Preis von Aachen gewannen die beiden schon. Die Briten haben mit Charlotte Fry ein heißes Eisen im Feuer, der schwarze Hengst „Glamourdale“ ist ein echter Hingucker.