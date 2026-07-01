Neuer Klub stellt Bidstrup als „Darth Vader“ vor

Dass Mads Bidstrups Transfer von Red Bull Salzburg zu Olympique Lyon noch etwas dauern würde, berichtete die „Krone“ vor rund eineinhalb Wochen. Seit Mittwoch ist der Deal offiziell. Der Däne wechselt für eine Ablösesumme von 10,5 Millionen Euro zum französischen Traditionsverein und unterschreibt dort, wie berichtet, bis 2031. Die Summe kann noch um drei weitere Millionen Euro ansteigen.

„Zeit war etwas Besonderes“

Für die Bullen war schon im Mai klar, dass sich die Wege trennen werden. „Mit dem Ende der abgelaufenen Saison sind Mads Bidstrup und sein Management mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Klub zu wechseln“, erklärte Sportboss Marcus Mann.