Neuer Klub stellt Bidstrup als „Darth Vader“ vor

Was seit Wochen klar war, ist seit Mittwochabend offiziell. Mads Bidstrup wechselt zu Olympique Lyon und unterschreibt dort einen Langzeitvertrag. Der ehemalige Kapitän von Red Bull Salzburg wurde dabei auf spektakuläre Art und Weise vorgestellt.
Dass Mads Bidstrups Transfer von Red Bull Salzburg zu Olympique Lyon noch etwas dauern würde, berichtete die „Krone“ vor rund eineinhalb Wochen. Seit Mittwoch ist der Deal offiziell. Der Däne wechselt für eine Ablösesumme von 10,5 Millionen Euro zum französischen Traditionsverein und unterschreibt dort, wie berichtet, bis 2031. Die Summe kann noch um drei weitere Millionen Euro ansteigen.
„Zeit war etwas Besonderes“
Für die Bullen war schon im Mai klar, dass sich die Wege trennen werden. „Mit dem Ende der abgelaufenen Saison sind Mads Bidstrup und sein Management mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Klub zu wechseln“, erklärte Sportboss Marcus Mann.
Bidstrup selbst sagte zum Abschied: „Die Zeit in Salzburg war für mich etwas ganz Besonderes. Auch wenn es letztendlich sportlich nicht so gelaufen ist, wie wir uns alle das erhofft haben, durfte ich hier viele unvergessliche Momente erleben, mich sportlich und persönlich weiterentwickeln und mit großartigen Menschen zusammenarbeiten.“
Tattoo diente als Inspiration für „Star Wars“-Video
Sein neuer Verein stellte den Neuzugang mit einem spektakulären 77-sekündigen Video vor. Dieses ist an die weltberühmte „Star Wars“-Reihe angelehnt. Nach einem Laserschwertkampf nimmt sich der in dieser Szene siegreiche „Darth Vader“ die Maske ab. Während die Filmfigur so nicht überlebt hätte, strahlt Bidstrup in die Kamera und sagt: „Ich bin Mads Bidstrup.“
Der Hintergrund des Videos ist ein Tattoo des Dänen, das dieser auf seiner Schulter trägt. Dort ist nämlich genau die Maske von Darth Vader zu sehen. Für Bidstrup hat dieses Tattoo übrigens keine nähere Bedeutung. Auf die Frage in einem „Krone“-Interview, wie viele seiner Tattoos eine Bedeutung hätten, sagte er: „50:50. Teilweise sind es zufällige Sachen, wie ein Motiv von Darth Vader.“
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