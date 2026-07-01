Nach Steuersenkung: Das sparen Sie wirklich!

„Wir sind gestern eine Stunde länger geblieben und heute eine Stunde früher gekommen“, benennt der Spar-Mitarbeiter den konkreten Mehraufwand für die Angestellten. „Eine Kiste voller“ Preisschilder waren auszutauschen, damit sich ab 1. Juli die Mehrwertsteuer-Senkung von 10 auf 4,9 Prozent auf bestimmte Grundnahrungsmittel auch ablesen lässt.