„Europäische Firmen arbeiten für Russland“

Warnung vor neuem Großangriff durch Russland

Das ukrainische Staatsoberhaupt wartete mit einer weiteren „unangenehmen Information“ auf: In der Nacht auf Donnerstag werde Russland den nächsten massiven Angriff auf die Ukraine ausführen. Die Menschen in seinem Land rief Selenskyj auf, Alarmsignale zu beachten und Schutzräume aufzusuchen. Tags zuvor hatten bereits der Bürgermeister der westukrainischen Großstadt Iwano-Frankiwsk, Ruslan Marzinkiw, und der Gouverneur des südukrainischen Gebiets Cherson, Olexander Prokudin, die Bevölkerung vor einem möglichen größeren russischen Angriff für die Nacht zum Mittwoch gewarnt.