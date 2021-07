E-Business-Class: So soll der Mercedes EQE kommen

Gebaut werden soll der EQE in Sindelfingen. So genießt die deutsche Wirtschaft das Privileg, den mit viel Geld und guten Worten herbeigesehnten Erfolg der Elektromobilität auszukosten - und somit den Verlust des Verbrennungsmotors zu kompensieren, den Daimler künftig nur noch in China weiterentwickeln will.