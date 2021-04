Mercedes EQS: E-Flaggschiff für Anspruchsvolle

Der Hyperscreen ist das zentrale Innovations-Bauteil des EQS und soll bei der Kundschaft eine Art „i-Phone-Effekt“ hervorrufen. Diesen Haben-und-Nutzen-wollen-Reflex macht sich auch Tesla bei seinen Modellen zunutze, deren Bildschirme im direkten Vergleich nun nachgerade mickrig wirken. Flankiert wird der Mercedes-Mega-Touchscreen von zahlreichen kleineren Tablet-Bildschirmen für die Passagiere, die so ebenfalls engmaschig in das Konnektivitätsnetz an Bord eingebunden werden. Aber auch eher klassische Oberklasse-Extras sind im EQS an Bord. So schwingen die Türen beispielsweise elektrisch auf, wenn sich die Insassen nähern, die Spiegelverstellung funktioniert teilweise per Blicksteuerung und das Leselicht für die Fondpassagiere lässt sich in zahlreichen Parametern an die Vorlieben des Nutzers anpassen - bis hin zur Lichtfarbe. Automatisiertes Fahren auf Level 3 ist künftig ebenfalls möglich.