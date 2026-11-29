13. Sieg im 14. Spiel: Für den FC Barcelona läuft es in der spanischen Meisterschaft weiter nach Wunsch!
Die Katalanen liegen nach einem 5:1-Erfolg bei Deportivo A Coruna fünf Punkte vor Verfolger Atletico Madrid und sechs Zähler vor Real Madrid.
Raphinha hält nach 17 Bewerbsspielen bei 22 Toren
Mann des Spiels war der Brasilianer Raphinha mit einem lupenreinen Hattrick (50., 83., 91.). Davor hatten sehr früh Superstar Lamine Yamal (2.) und Dani Olmo (20.) auf dem Weg zum sechsten Pflichtspiel-Sieg in Folge getroffen.
Barca schaffte damit eine gelungene Generalprobe vor dem Duell am Mittwoch zu Hause gegen Atletico. Raphinha hält nach 17 Bewerbsspielen in dieser Saison bereits bei 22 Toren, 18-mal war er in der Meisterschaft erfolgreich, womit er auch die Schützenliste anführt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.