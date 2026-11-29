Baumgartner in der 66. Minute eingetauscht

Torjäger Igor Matanovic (11.) und Mittelfeld-Chef Maximilian Eggestein per Handelfmeter (43.) trafen vor 32.600 Zuschauern für die Freiburger, die ihren siebenten Pflichtspiel-Sieg in Serie knapp verpassten. Für Leipzig endete eine Serie von vier Erfolgen am Stück, vor Baumgartners Tor hatte Christopher Nkunku (53.) einen Foulelfmeter verwandelt. Der erst in der 66. Minute eingetauschte Baumgartner vergab zuerst noch eine Kopfballchance (79.), nahm dann aber in der Nachspielzeit einen per Kopf verlängerten Einwurf in der Mitte direkt und ließ Tormann Mio Backhaus keine Chance.