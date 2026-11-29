Heidi posiert in Weihnachtsmütze

Auch abgesehen von dem Erdbeben scheinen Heidi und ihre Kinder einen ereignisreichen Tag in dem Freizeitpark gehabt zu haben. Auf Social Media posiert sie mit einer roten Weihnachtsmütze mit Mickey-Mouse-Ohren. Die Familie fährt Achterbahn und isst Churros. Auf den Aufnahmen grinst Klum immer wieder in die Kamera, während sie verschiedene Attraktionen im Disneyland ausprobiert.