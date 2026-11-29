Heidi Klum genoss mit ihren Kindern einen Tag im Disneyland. Plötzlich wurde Kalifornien von einem Erdbeben erschüttert. Das Model teilte den Moment auf Instagram.
„Zwei Erdbeben der Stärke 5,2 machen den Besuch in Disneyland definitiv zu einem ganz besonderen Erlebnis“, sagt Heidi Klum in einem Video, das sie am Sonntag auf ihrem Instagram-Account teilte.
Dieses Video postete Klum auf ihrem Account:
Tatsächlich hatte ein Erdbeben der Stärke 5,0 gegen 9.30 Uhr Ortszeit den Großraum Los Angeles erschüttert. Gut zwei Stunden später folgte ein weiteres Beben der Stärke 4,5.
Keine Opfer gemeldet
Wie die US-Erdbebenwarte (USGS) mitteilte, ereignete sich das Beben nahe Manhattan Beach, einer Stadt unweit der Metropole Los Angeles. Opfer oder größere Schäden wurden nach dem beunruhigenden Ereignis nicht gemeldet, der Alarm wurde aufgehoben.
Heidi posiert in Weihnachtsmütze
Auch abgesehen von dem Erdbeben scheinen Heidi und ihre Kinder einen ereignisreichen Tag in dem Freizeitpark gehabt zu haben. Auf Social Media posiert sie mit einer roten Weihnachtsmütze mit Mickey-Mouse-Ohren. Die Familie fährt Achterbahn und isst Churros. Auf den Aufnahmen grinst Klum immer wieder in die Kamera, während sie verschiedene Attraktionen im Disneyland ausprobiert.
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