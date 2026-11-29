Eigentlich wollte ich einfach nur Tore schießen. Aber die Art und Weise, wie es gelaufen ist, ist außergewöhnlich“, war Abdallah Sima die Freude ins Gesicht geschrieben. Logisch, knipste er beim 5:2-Sieg des RC Lens Gegner Angers im Alleingang die Lichter aus.