14. Runde in der österreichischen Bundesliga. Red Bull Salzburg empfängt den LASK, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker.
Hier der Liveticker:
Eine Woche nach der überraschenden 0:1-Niederlage bei Nachzügler Austria Wien ist in Salzburg der Optimismus zurückgekehrt. Das 2:0 über Ararat Armenia in der Europa League hat auch Trainer Danny Röhl wieder versöhnt. „Kompliment an die Mannschaft, dass sie viele Dinge gleich umsetzen möchte. Mir hat vor allem die Reaktion gefallen, dass wir mehr Vertikalität hatten und viele Chancen herausgespielt haben“, betonte der Deutsche, der trotz diesbezüglicher Befürchtungen krankheitsbedingt keine weiteren Ausfälle zu beklagen hat – abgesehen von Edmund Baidoo, der am Freitag nicht zum Training erschien, für das LASK-Duell aber wieder fit sein könnte.
Im Hinspiel feierte man vor rund einem Monat in Linz nach 0:1-Rückstand noch einen klaren 3:1-Erfolg, es war einer von vier Siegen in den bisherigen vier Partien gegen die Topteams. „Auswärts haben wir es hervorragend gemacht, und was mir besonders gefallen hat, war, dass auch in tieferen Pressingzonen sehr aktiv waren“ erinnerte sich Röhl an den Auftritt auf der Gugl. Dass die Linzer nach ihrem Dienstags-Auftritt in der Champions League bei Bodö/Glimt (0:1) sich zwei Tage länger vorbereiten können, ist aus Röhls Sicht für den Gegner „sicher kein Nachteil. Du kannst dich intensiver auf den Gegner vorbereiten, bei uns dreht sich vieles um Regeneration.“
Kühbauer vermisste „wahres Gesicht“
Der LASK hat seine jüngsten drei Ligapartien gegen Außenseiter allesamt gewonnen und will nun auch erstmals in dieser Saison einen der „Großen“ schlagen. Auf dem Weg zur Titelverteidigung wäre das bitter nötig. Die Frage ist, wie man das Last-Minute-0:1 in Bodö wegsteckt, bei dem man in der Nachspielzeit nach einer engagierten Abwehrleistung noch k.o. ging. Ob es die Athletiker auch gegen Salzburg so defensiv anlegen wie im hohen Norden, bleibt abzuwarten. Eine neuerlich offensiv harmlose Vorstellung wird sich der LASK nicht leisten können. In Norwegen vermisste Trainer Dietmar Kühbauer das „wahre Gesicht“ seiner Truppe, die nun Gelegenheit hat, es besser zu machen.
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