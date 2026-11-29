Im Hinspiel feierte man vor rund einem Monat in Linz nach 0:1-Rückstand noch einen klaren 3:1-Erfolg, es war einer von vier Siegen in den bisherigen vier Partien gegen die Topteams. „Auswärts haben wir es hervorragend gemacht, und was mir besonders gefallen hat, war, dass auch in tieferen Pressingzonen sehr aktiv waren“ erinnerte sich Röhl an den Auftritt auf der Gugl. Dass die Linzer nach ihrem Dienstags-Auftritt in der Champions League bei Bodö/Glimt (0:1) sich zwei Tage länger vorbereiten können, ist aus Röhls Sicht für den Gegner „sicher kein Nachteil. Du kannst dich intensiver auf den Gegner vorbereiten, bei uns dreht sich vieles um Regeneration.“