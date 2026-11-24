Die Rede ist auch von einem Vertrauensverlust, die Fraktion habe durch die 45-Jährige Schaden genommen. Die Politikerin hatte nach der Wahl, wie alle übrigen Linke-Abgeordneten, eine Erklärung zu Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens unterschrieben, distanzierte sich kurz darauf aber öffentlich davon. Am 31. Oktober demonstrierte Emden gegen den Kurs der Parteiführung, statt als Delegierte am Parteitag teilzunehmen. Vor ungefähr zwei Wochen wurde sie dann aufgefordert, ihr Mandat aufzugeben. Dem kam sie aber nicht nach.