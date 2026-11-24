Die umstrittene deutsche Abgeordnete Vanessa Emden muss die Berliner Linke-Fraktion verlassen. Bei einer Sitzung stimmte die nötige Mehrheit der Parteimitglieder (33 von 44) für den Ausschluss. Emden zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, hieß es.
Die Rede ist auch von einem Vertrauensverlust, die Fraktion habe durch die 45-Jährige Schaden genommen. Die Politikerin hatte nach der Wahl, wie alle übrigen Linke-Abgeordneten, eine Erklärung zu Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens unterschrieben, distanzierte sich kurz darauf aber öffentlich davon. Am 31. Oktober demonstrierte Emden gegen den Kurs der Parteiführung, statt als Delegierte am Parteitag teilzunehmen. Vor ungefähr zwei Wochen wurde sie dann aufgefordert, ihr Mandat aufzugeben. Dem kam sie aber nicht nach.
Nun votierten 33 der 44 Linke-Abgeordneten für Emdes Ausschluss und kamen damit einem Antrag der Fraktionsspitze nach. SPD-Landeschef Steffen Krach hatte den Ausschluss als eine Bedingung für eine rot-grün-rote Koalition genannt. Wenn die Politikerin in der Partei bleibe, werde man keine Koalition haben, sagte er.
Die Linke hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am 20. September gewonnen. Vanessa Emden war erstmals ins Landesparlament eingezogen. Sie holte mit einem Ergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in einem Wahlkreis. Im Wahlkampf hatte die 45-Jährige vor allem auf Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern gesetzt. Ihr wird schon länger Antisemitismus vorgeworfen mit der Begründung, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.
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