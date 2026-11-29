Eine neue Statistik-Austria-Erhebung zeigt es deutlich: Vor allem unsere deutschen Medizinstudenten zieht es nach dem Studium zumeist wieder zurück in die Heimat. Mit Extrapunkten und einer Geld-zurück-Klausel will die SPÖ der Flucht von Ärzten nach dem Studium in Österreich Herr werden.
Ganze 69,8 Prozent der deutschen Medizinabsolventen und 68,8 Prozent der Absolventinnen verlassen Österreich innerhalb von drei Jahren nach dem Studium. Bei den Österreichern ist es nicht einmal jeder Zehnte. Das zeigt eine aktuelle Erhebung der Statistik Austria. Anders als in unserem Nachbarland gibt es hierzulande ja kein Numerus Clausus als Voraussetzung für das Studium, weshalb sich Deutsche besonders oft in Österreich ausbilden lassen.
Die Quote ist zuletzt zwar gesunken, beim jüngsten Jahrgang ging aber immer noch mehr als die Hälfte. Nach eineinhalb Jahren arbeitet nur gut jeder vierte Deutsche in Österreich. Die Ausbildung bezahlt der heimische Steuerzahler, und kein Studienplatz ist teurer als einer in Medizin.
SPÖ sieht Rot und hat Änderungen im Sinn
Die SPÖ sieht hier Rot, will das korrigieren und dabei beim Aufnahmetest ansetzen. Wer beim Aufnahmetest ankreuzt, dass er nach dem Studium einige Jahre im öffentlichen Gesundheitssystem arbeiten wird, soll Extrapunkte bekommen. Wer es sich später anders überlegt, darf trotzdem gehen. Er muss dann aber die Ausbildungskosten oder eine Pönale zahlen.
„Es gibt jetzt wieder eine Partei in der Regierung, die gegen die Zwei-Klassen-Medizin kämpft“, sagt SPÖ-Klubobmann Philip Kucher. Seit Kurzem führt er die Partei gemeinsam mit Eva-Maria Holzleitner geschäftsführend. Sein Vergleich kommt aus der Luftfahrt: Wenn die AUA einem Piloten die teure Ausbildung zahlt, kann der auch nicht am nächsten Tag zu Ryanair wechseln.
Ansturm aus dem Norden
Für Deutsche ist Österreich das beliebteste Land für ein Auslandsstudium, zuletzt studierten hier mehr als 40.000 von ihnen. Bei der Medizin treibt der strenge Numerus Clausus in der Heimat die Bewerber über die Grenze. Seit 2006 sind deshalb 75 Prozent der Plätze in Humanmedizin für Bewerber mit österreichischer Matura reserviert, 20 Prozent gehen an EU-Bürger. Die Quote regelt aber nur, wer ins Studium kommt. Wer danach bleibt, regelt sie nicht.
Bewerber gibt es genug: Zum Aufnahmetest 2026 hatten sich 16.880 Personen angemeldet, Plätze gab es nur 1950. Trotzdem fehlen am Ende die Kassenärzte.
Alte Idee, neues Etikett
Ganz neu ist der Vorschlag nicht. Seit 2024/25 gibt es „gewidmete“ Studienplätze. Wer sich dafür etwa acht Jahre an ein Bundesland bindet, kommt leichter ins Studium. Das Interesse war bisher bescheiden: Im ersten Jahr blieben 36 von 85 Plätzen leer. Heuer stehen höchstens 87 von 1950 Plätzen zur Verfügung.
Die SPÖ will die Idee nun auf alle Plätze ausweiten. Wie viele Extrapunkte das Kreuzerl bringen und wie hoch die Pönale sein soll, steht im Papier noch nicht. Auch ÖVP und NEOS müssten erst zustimmen. Dazu kommt Brüssel: Dort wird schon die Medizinerquote nur geduldet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.