Ansturm aus dem Norden

Für Deutsche ist Österreich das beliebteste Land für ein Auslandsstudium, zuletzt studierten hier mehr als 40.000 von ihnen. Bei der Medizin treibt der strenge Numerus Clausus in der Heimat die Bewerber über die Grenze. Seit 2006 sind deshalb 75 Prozent der Plätze in Humanmedizin für Bewerber mit österreichischer Matura reserviert, 20 Prozent gehen an EU-Bürger. Die Quote regelt aber nur, wer ins Studium kommt. Wer danach bleibt, regelt sie nicht.