Was wusste der Baumeister?

Doch die Rolle des arglos Getäuschten passt nicht recht zu einem Mann, der kein Kleinanleger war. Haselsteiner war einer der maßgeblichen Aktionäre der Signa Holding und der Signa Development, seine Stiftung kassierte Dividenden in Millionenhöhe, Ende 2021 allein rund 25 Millionen Euro. Er drang bis in die Schaltzentrale des verschachtelten Firmengeflechts vor. Im Jänner 2024 erklärte er im ORF selbst, Benko sei der faktische Machthaber der Signa gewesen, ohne ihn sei nichts entschieden worden. Wer das so genau weiß, muss sich die Frage gefallen lassen, was er sonst noch wusste.