Einst schwärmte Hans Peter Haselsteiner vom „Gesamtkunstwerk René“. Heute schwebt über René Benko das Damoklesschwert einer nicht rechtskräftigen Verurteilung wegen schweren Betrugs – zum Schaden der Familienstiftung seines einstigen Bewunderers. Doch wie glaubwürdig ist die Rolle des arglos Getäuschten bei einem Mann, der bis in die Schaltzentrale der Signa vorgedrungen war?
Es war im Sommer 2021, als Hans Peter Haselsteiner seine Anteile an der Signa Holding aufstockte und dafür eine Begründung fand, die heute wie aus einer anderen Zeit klingt: Er glaube an das „Gesamtkunstwerk René“. Der Baumeister, Strabag-Patriarch und Mäzen, sonst eher für hemdsärmelige Nüchternheit bekannt, war hingerissen von der Glitzerwelt seines Tiroler Landsmanns, vom Goldenen Quartier bis zum Chrysler Building, von Luxuskaufhäusern zwischen Berlin und Wien.
Fünf Jahre später ist vom Glanz wenig übrig. Seit Mitte Oktober trägt der gefallene Immobilien-Jongleur eine elektronische Fußfessel. Nach mehr als eineinhalb Jahren in der Zelle darf er die U-Haft in einer angemieteten 60-Quadratmeter-Wohnung in Innsbruck absitzen. Wegen Schädigung seiner Gläubiger wurde er bereits rechtskräftig zu 30 Monaten verurteilt. Erst am Freitag wandelte das OLG Innsbruck eine bedingte Strafe wegen vorenthaltener Golduhren und Manschettenknöpfe in sechs Monate unbedingt um.
Doch über Benko schwebt noch ein weiteres Urteil: Am 5. November kamen zwei weitere Jahre hinzu, diesmal wegen schweren Betrugs. Und der Geschädigte heißt Haselsteiner: Benko soll der Familienstiftung des Baumeisters im Herbst 2023, wenige Wochen vor der Signa-Pleite, mit einer „wahrheitswidrigen Garantie“ fünf Millionen Euro herausgelockt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Benko bestreitet die Vorwürfe.
Im Zeugenstand rückte Haselsteiner von seinem einstigen Partner ab. Man habe sich auf Benko verlassen, habe dem „Gesamtkunstwerk“ vertraut. Aus dem Bewunderer ist der Belastungszeuge geworden.
Was wusste der Baumeister?
Doch die Rolle des arglos Getäuschten passt nicht recht zu einem Mann, der kein Kleinanleger war. Haselsteiner war einer der maßgeblichen Aktionäre der Signa Holding und der Signa Development, seine Stiftung kassierte Dividenden in Millionenhöhe, Ende 2021 allein rund 25 Millionen Euro. Er drang bis in die Schaltzentrale des verschachtelten Firmengeflechts vor. Im Jänner 2024 erklärte er im ORF selbst, Benko sei der faktische Machthaber der Signa gewesen, ohne ihn sei nichts entschieden worden. Wer das so genau weiß, muss sich die Frage gefallen lassen, was er sonst noch wusste.
Und was wusste Alfred Gusenbauer? Der Ex-Kanzler saß im Vorstand der Haselsteiner-Privatstiftungen und zugleich als Aufsichtsratschef und Berater in den wichtigsten Signa-Gesellschaften. Ein Mann, der auf beiden Seiten des Tisches (s)aß. In regelmäßigen Abständen tauschten sich die drei Herren über die Entwicklungen im Signa-Reich aus. Als die Bankenaufseher die Signa-Kredite längst unter die Lupe genommen hatten, schrieb Gusenbauer im September 2023 an den „Lieben Heli“, FMA-Vorstand Helmut Ettl, und warb für die Signa. Dass in diesem Dreieck ausgerechnet einer nichts geahnt haben will, ist zumindest erklärungsbedürftig.
„Wir kommen voran“
Auf dem Höhepunkt seines Kauf- und Machtrausches griff Benko bekanntlich auch nach der „Kronen Zeitung“. 2018 stieg er mit der Signa-Gruppe über frühere deutsche Mitgesellschafter ein und ließ bald wissen, er wolle eine „aktivere Gesellschafterrolle“ spielen. Da war sein tiefer Fall schon vorgezeichnet. Im Sommer 2023 wurden die Banken gewarnt, bei Krediten an die Signa vorsichtig zu sein, allein den heimischen Instituten schuldete die Gruppe damals 2,2 Milliarden Euro.
Manche wollten es dennoch nicht glauben. In jener Zeit wurde Hans Peter Haselsteiner von einem bedeutenden Geschäftsmann angesprochen, wie er es denn mit dem Signa-Plan halte, die „Krone“ zu kaufen. Die Antwort kam ohne Zögern: „Wir kommen voran.“
Wir. Nicht „er“, nicht „die Signa“. Dieses kleine Pronomen unterstreicht die Zusammengehörigkeit mit dem Gesamtkunstwerk deutlicher als jede spätere Zeugenaussage sie bestreiten könnte.
Das Gold des Midas
König Midas wünschte sich einst, dass alles, was er berührt, zu Gold werde. Der Wunsch ging in Erfüllung, bis er merkte, dass man Gold weder essen noch trinken kann. Auch Benkos Glanz übte eine magnetische Wirkung aus – auf Milliardäre, Ex-Kanzler und Stiftungen. Gold zieht Gold an, heißt es. Nun, da der Glanz verblasst ist, stellt sich die Frage: Wer hat sich wie lange darin gesonnt?
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