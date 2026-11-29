Überlegener Sieg des fehlerfreien Perrot

Bei den Männern verfehlten die ÖSV-Athleten um Dominic Unterweger (46.) beim überlegenen Sieg des fehlerfreien Franzosen Eric Perrot hingegen die Weltcup-Punkte. Damit geht es ohne Erfolgserlebnis zum Heim-Weltcup ab kommendem Freitag in Hochfilzen. In Tirol geht es mit Sprint-Bewerben los, am Wochenende folgen jeweils eine Verfolgung am Samstag sowie zum Abschluss am Sonntag die Staffel-Bewerbe.