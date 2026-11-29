Die österreichischen Biathletinnen haben zum Abschluss des Weltcup-Auftakts in Kontiolahti einen Spitzenplatz verpasst!
Anna Gandler landete im Sprint über 7,5 km am Sonntag als beste ÖSV-Athletin ohne Fehlschuss auf dem 19. Platz (+49,7 Sek.) direkt vor ihrer Teamkollegin Anna Andexer (+50,2), die eine Strafrunde schoss. Der Sieg ging trotz eines Fehlers an die laufstarke Schwedin Elvira Öberg, die bereits das Einzel am Freitag in Finnland gewonnen hatte.
Überlegener Sieg des fehlerfreien Perrot
Bei den Männern verfehlten die ÖSV-Athleten um Dominic Unterweger (46.) beim überlegenen Sieg des fehlerfreien Franzosen Eric Perrot hingegen die Weltcup-Punkte. Damit geht es ohne Erfolgserlebnis zum Heim-Weltcup ab kommendem Freitag in Hochfilzen. In Tirol geht es mit Sprint-Bewerben los, am Wochenende folgen jeweils eine Verfolgung am Samstag sowie zum Abschluss am Sonntag die Staffel-Bewerbe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.