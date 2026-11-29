Die Formel 1 lässt in Katar die Motoren aufheulen – heute steht das Rennen auf dem Programm. Um 17 Uhr geht es los, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Kimi Antonelli steht längst als Formel-1-Weltmeister fest. Beim Grand Prix von Katar in Doha gilt es aber, am Sonntag Max Verstappen zu schlagen. Der Red-Bull-Pilot hat die jüngsten drei Auflagen auf dem Lusail International Circuit für sich entschieden. Zudem war der Niederländer auch zuletzt in Las Vegas nicht zu schlagen. Er will mithelfen, dass sein Team als Dritter in der Konstrukteurswertung durchs Ziel geht. Umkämpft ist auch noch Rang drei in der Einzelwertung.
„Wir hatten auf dieser Rennstrecke schon viel Erfolg, aber es ist schwer vorherzusagen, wie wir uns hier unter den neuen Regeln schlagen werden“, sagte Verstappen. Um den Platz auf dem Podest in der Konstrukteurswertung zu halten, müsse man „unsere gute Form in den letzten beiden Rennen der Saison fortsetzen“. Während Champion Mercedes (666 Punkte) und Ferrari (517) auf ihren Positionen einzementiert sind, zeigt sich dahinter ein extrem enges Rennen zwischen Red Bull (440) und McLaren (431).
Enger Vierkampf um Rang drei
Im Einzelranking ist der dritte Rang noch stärker umkämpft, da sind mit den Briten Lewis Hamilton (Ferrari/267), George Russell (Mercedes/264) und Lando Norris (McLaren/264) sowie dem Monegassen Charles Leclerc (Ferrari/250) vier Akteure voll involviert. Davor hat Verstappen (304) 98 Zähler weniger als Weltmeister Antonelli (402) auf dem Konto. „Es war ein verrücktes Rennen in Las Vegas und es war großartig, den Sieg einzufahren. Die Strecke in Doha ist aber ganz anders aufgebaut, mit komplexen Kurven“, erläuterte Verstappen.
16 sind es an der Zahl, 308 Kilometer werden auf den 57 Runden zurückgelegt. Und das auf einem Kurs, der eigentlich für die Motorrad-Topserie MotoGP designt wurde. „Das Reifenmanagement ist in Katar immer ein wichtiger Faktor“, betonte Verstappen, der in Doha nie schlechter als Zweiter war. 2021 bei der Premiere hatte er diesen Platz hinter dem damaligen Mercedes-Aushängeschild Hamilton belegt. 2022 fand aufgrund der Fußball-WM kein Rennen statt. Seit 2023 waren nur Sprintwochenenden ausgetragen worden, diesmal gibt es nach den Trainings und dem Qualifying klassisch nur den Großen Preis am Sonntag.
Katar und Saudi-Arabien trotz Bedenken im Kalender
Gefahren wird trotz Sicherheitsbedenken. Der Iran-Krieg und die militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Houthi-Miliz und Saudi-Arabien nährten die Sorgen rund ums Fahrerlager. Am Ende verwarf die Formel-1-Spitze den Plan B mit einer Absage der beiden Grands Prix und einem Finale in Imola. „Wir werden unsere Mitarbeiter, Fahrer oder sonstige Verantwortliche niemals an einen Ort bringen, an dem wir ein Risiko sehen“, beteuerte der aus Dubai stammende Weltverbandschef Mohammed Ben Sulayem. Der Sender Sky, andere TV-Partner und einige Sponsoren aber schicken keine Mitarbeiter nach Katar.
Für die Bilanz der Formel-1-Eigentümer Liberty Media sind die Rennen im Nahen Osten sehr wichtig, angeblich zwischen 40 und 50 Millionen Euro zahlt jeder der Veranstalter als Antrittsgebühr. Daher wollten die Macher der Rennserie höchst ungern auf die Gastspiele in Katar und Abu Dhabi verzichten. Da die Ausrichter von sich aus keine Absage planten, würden Schadenersatzforderungen drohen. Fachmedien zufolge sollen die Rennställe und Fahrer aufgefordert worden sein, sich mit Kritik zurückzuhalten. Russell, Sprecher der Fahrergewerkschaft, betonte: „Die Formel1 ist nicht dumm, also gibt es da null Sorge von meiner Seite.“
Mercedes hofft auf Ende podestloser Zeit
Mercedes wartet seit dem Sieg in Austin durch Antonelli am 25. Oktober auf einen Erfolg. Danach hatte es für den Italiener nur zu den Rängen drei (Mexiko), fünf (Brasilien) und zuletzt vier gereicht. Russells podestlose Serie dauert schon viel länger an, seit dem Triumph in Aserbaidschan am 26. September blieb ihm der Sprung unter die Top drei versagt. „Der beste Weg, ein enttäuschendes Ergebnis hinter sich zu lassen, ist, direkt wieder auf die Strecke zu gehen“, sagte Mercedes-Boss Toto Wolff mit Blick auf den Auftritt in Las Vegas.
Auf dem gnadenlosen Lusail Circuit mit schnellen Kurven, aggressiven Curbs und Temperaturen bis zu 30 Grad warte aber eine völlig andere Herausforderung. „Der Konkurrenzkampf an der Spitze ist extrem hart, niemand kann es sich leisten, auch nur ein bisschen Potenzial liegen zu lassen. Wir wissen, dass wir die Performance haben, um vorne mitzumischen. Jetzt müssen wir das Wochenende sauber zusammenbringen und sicherstellen, dass wir Katar mit mehr Zählbarem verlassen als Las Vegas“, verlautete Wolff.
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