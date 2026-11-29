16 sind es an der Zahl, 308 Kilometer werden auf den 57 Runden zurückgelegt. Und das auf einem Kurs, der eigentlich für die Motorrad-Topserie MotoGP designt wurde. „Das Reifenmanagement ist in Katar immer ein wichtiger Faktor“, betonte Verstappen, der in Doha nie schlechter als Zweiter war. 2021 bei der Premiere hatte er diesen Platz hinter dem damaligen Mercedes-Aushängeschild Hamilton belegt. 2022 fand aufgrund der Fußball-WM kein Rennen statt. Seit 2023 waren nur Sprintwochenenden ausgetragen worden, diesmal gibt es nach den Trainings und dem Qualifying klassisch nur den Großen Preis am Sonntag.