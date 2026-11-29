Nicht nur direkt vor Ort, auch per Mail an post@bv16.wien.gv.at oder telefonisch unter 01/4000 16110 erfahren Interessierte ab 30. November, was benötigt wird. Die Päckchen können bis zum 22. Dezember 2026 im Amtshaus abgegeben werden.

„Machen wir gemeinsam Weihnachten für die Kinder und Jugendlichen in Ottakring ein Stück heller“, so Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ). Eine kleine Besonderheit gibt es in diesem Jahr beim Christbaum: Er wurde vom „Adresslosenfest“ übernommen und weiter verwendet.