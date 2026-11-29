Jeder kann mitmachen und einem sozial benachteiligten Kind Freude und Hoffnung schenken. Die Vorstehung des 16. Bezirk weiß, was benötigt wird.
Nicht alle Kinder erleben Weihnachten im Kreis einer Familie, die sie umsorgt. Viele haben nichts, was an das Fest erinnert, das für andere selbstverständlich ist. Hier setzt die Bezirksvorstehung Ottakring mit dem „Wunschbaum“ erneut ein schönes Zeichen.
Sie hat die sehnlichsten Weihnachtswünsche der Kinder und Jugendlichen des Europahauses, der Notschlafstelle a_way, von Jugend am Werk, der Jugendzone 16 sowie des Jugendzentrums Q:WIR eingesammelt. Jeder kann nun mitmachen und den Betroffenen Freude und Hoffnung schenken.
So geht’s: Im Amtshaus am Richard-Wagner-Platz 19 können diese Wünsche eingesehen und ausgewählt werden, die man anschließend mit einem passenden Geschenk erfüllt.
Nicht nur direkt vor Ort, auch per Mail an post@bv16.wien.gv.at oder telefonisch unter 01/4000 16110 erfahren Interessierte ab 30. November, was benötigt wird. Die Päckchen können bis zum 22. Dezember 2026 im Amtshaus abgegeben werden.
„Machen wir gemeinsam Weihnachten für die Kinder und Jugendlichen in Ottakring ein Stück heller“, so Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ). Eine kleine Besonderheit gibt es in diesem Jahr beim Christbaum: Er wurde vom „Adresslosenfest“ übernommen und weiter verwendet.
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