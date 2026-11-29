Im Finale der Ringer-Bundesliga ist für den AC Wals trotz des verlorenen Hinkampfs gegen Inzing noch alles möglich. Der Rekordmeister muss aber einen bitteren Ausfall verkraften. Muhamed Bektemirov fällt monatelang aus.
Die Hoffnung lebt beim AC Wals. Dank einer Aufholjagd verlor der Rekordmeister den Hinkampf im Finale der Ringer-Bundesliga gegen Inzing nur mit einem Punkt Unterschied – 23:24. Am Tag nach dem ersten von zwei Duellen mussten die Walser aber einen Rückschlag hinnehmen. Denn jetzt steht die Diagnose für den im Kampf verletzten Muhamed Bektemirov fest.
Verpasst Anfangsphase der Olympia-Qualifikation
Der 22-Jährige zog sich im Freistil-Duell gegen Inzing-Athlet Oleksii Boruta einen Innenbandriss zu. „Ich kehre erst im März auf die Matte zurück“, sagte Bektemirov. Doppelt bitter: Damit verpasst der Ringer auch die erste Phase in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.
Sonst seien bei den Walsern alle heil geblieben, berichtete Trainer Matthias Außerleitner. Mehr als ein schwacher Trost war das im Lager des Rekordmeisters aber nicht.
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