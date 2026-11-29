Die Hoffnung lebt beim AC Wals. Dank einer Aufholjagd verlor der Rekordmeister den Hinkampf im Finale der Ringer-Bundesliga gegen Inzing nur mit einem Punkt Unterschied – 23:24. Am Tag nach dem ersten von zwei Duellen mussten die Walser aber einen Rückschlag hinnehmen. Denn jetzt steht die Diagnose für den im Kampf verletzten Muhamed Bektemirov fest.